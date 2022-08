Bremer sotto processo: “Se non sa giocare a 4 non è un big”

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale, parlando di Bremer della Juventus.

Intervista Schira Bremer

La Juve con la difesa a 4 mette in difficoltà Bremer?

“A livello teorico sì. Ma Skriniar, ad esempio, ha dimostrato che si può fare anche il percorso inverso: all’inizio faceva la panchina di Godin, poi negli ultimi due campionati è stato fra i migliori difensori. Per Bremer dico che un grande calciatore debba saper giocare sia a tre che a quattro. Ed il brasiliano è stato pagato da grande calciatore. Magari ci metterà qualche settimana, ma entro novembre sarà pronto. Se non dovesse riuscirci, dimostrerebbe di non essere un grande calciatore”