Bremer: “Tra noi giocatori abbiamo deciso una cosa”

Il difensore della Juventus Gleison Bremer è stato intervistato da Mediaset dopo la partita di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole riportate da TuttoJuve.

Intervista Bremer

Era importante una risposta dal punto di vista caratteriale.

“Sappiamo che abbiamo fatto due partite non all’altezza, ma ci siamo parlati e quello che accade fuori dal campo non può riversarsi in campo, ci pensa la società, noi pensiamo al campo”.

Adesso dovete recuperare in campionato.

“La Juventus è una squadra di alto livello, facciamo più punti possibili e vediamo dove saremo a fine campionato”.

Si è rivista la Juve delle otto vittorie di fila.

“All’inizio dell’anno abbiamo perso qualcosina, poi ci siamo parlati e ci siamo ritrovati”.