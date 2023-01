Bucchioni: “Napoli-Juve? Allegri si è suicidato”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte e ha parlato di vari temi tra cui Napoli-Juve e le mosse di Allegri.

Bucchioni su Allegri

“La scorsa estate il Napoli non era certamente tra le favorite, quella che delude di più è la Juventus che era tra le favorite a vincere lo scudetto. Non mi aspettavo un risultato così contro la Juve. Il Napoli è tornato quello ammirato nelle prime 15 giornate di campionato mentre la Juve ha sbagliato tutto. Allegri, anche concettualmente, ha sbagliato la partita. Io mi sarei aspettato dieci dietro la palla e invece Allegri si è suicidato mettendo Chiesa sull’esterno, al rientro dopo un anno, per contrastare un giocatore come Kvara di una potenza e forza nelle gambe enorme”