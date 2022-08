“Il calcio lo ha inventato il diavolo”, clamoroso Allegri

La frase che sintetizza al meglio lo stato d’animo di Max Allegri dopo l’1-1 della sua Juventus contro la Roma? «Il calcio lo ha inventato il diavolo». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri chiude senza vincere

Per un allenatore dipinto come «risultatista», non vincere dopo aver annichilito l’avversario per circa un’ora deve essere una punizione indigesta. «Nelle tre partite che abbiamo giocato – prosegue il tecnico bianconero -, quale è quella in cui abbiamo rischiato di più? Ve lo dico io, la prima contro il Sassuolo, quando abbiamo vinto 3-0. Non bisogna confondere il bello con l’efficace». Ieri la Juve è stata per buona parte della gara superiore alla Roma. E allora perché non ha vinto?