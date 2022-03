Calciomercato Juve, il colpo per sostituire Alex Sandro

Calciomercato Juve – Il ciclo di Alex Sandro sulla fascia sinistra è arrivato al termine. La Juventus si sta muovendo nella direzione della fascia sinistra.

Il rinnovo a Cuadrado, al jolly De Sciglio ed un colpo estero per rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Il nome è quello di Renan Lodi come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport.

Juve su Renan Lodi

Renan Lodi è un terzino brasiliano di 23 anni, quest’anno in forza all’Atletico Madrid. Piace molto alla Juventus e per strapparlo ai colchoneros ci vorrebbe un’offerta irrinunciabile, quasi impossibile.

La Juventus tra l’altro sembra orientata a mettere a segno per la prossima stagione un colpo a centrocampo, per cui buona parte del budget del prossimo mercato potrebbe concentrarsi sulla linea mediana del campo.

Ma c’è un però. Le due società sono sempre in contatto per il futuro di Morata, il cui riscatto dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni: il rinnovo del prestito nelle passate stagioni, testimonia il buon rapporto instaurato tra le due società. Sulla base delle volontà trovare un accordo non sarebbe poi così impossibile.

Chi è Renan Lodi

Renan Lodi è nato l’8 agosto del 1998, in Brasile, a Serrana. Terzino sinistro di spinta, molto rapido. Non è dotato di una grossa struttura fisica, infatti è alto 173 cm, per 68 kg. Molto abile nei cross, accende il gioco con notevoli accelerazioni.

Quanto costa Renan Lodi? Il costo del suo cartellino è di circa 20 mln. Nel 2019 quando viene acquistato dall’Atletico Madrid è tra i 50 giovani più promettenti del calcio mondiale.

Sempre nel 2019 ha debuttato nella nazionale brasiliana. Nella stagione attuale ha anche due reti all’attivo.