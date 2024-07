Calciomercato Juve, nuovo tentativo per Calafiori?

Calciomercato Juve, un occhio a Jean Clair-Todibo e un altro a Roberto Calafiori. Come infatti svela TuttoSport, la dirigenza bianconero osseva attentamente anche gli sviluppi sul fronte Bologna mentre sta definendo la trattativa col Nizza per il difensore francese. Potrebbe infatti saltare l’approdo dell’ex pupillo di Thiago Motta all’Arsenal. Anzi per qualcuno sarebbe anche di fatto già saltato l’affare. A quel punto occhio alla Vecchia Signora che potrebbe pensare di ritornare in pista.

Calciomercato Juve, rispunta l’idea Calafiori?

Da parte del club emiliano, considerando come sono andate le cose e le richieste per Daniele Rugani, non si opporrebbero a quel punto all’affare, il problema semmai è che non si andrebbe a scendere rispetto alla cifra da 50 milioni messa sul tavolo dai Gunners. Anche a costo di tenere il giocatore un altro anno in rosa, ipotesi che non sarebbe nemmeno troppo controproducente poiché potrebbe essere valorizzato ancor di più dalla vetrina della Champions League.

A queste cifre significherebbe però che Giuntoli dovrebbe scegliere tra Teun Koopmeiners e lo stesso Calafiori adesso. E le indicazioni riferiscono che a oggi nessuno più del trequartista olandese ha la priorità. Avanti tutta per Todibo in difesa. A meno che non cambi qualcosa nelle prossime ore.