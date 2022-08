Calendario Champions League, le date della Juventus

La UEFA ha reso noto il calendario dei vari gironi di Champions League: la Juventus, impegnata nel gruppo H del torneo, esordirà il prossimo 6 settembre, un martedi, in trasferta a Parigi contro il PSG. La prima allo Stadium, invece, andrà in scena la settimana dopo, mercoledi 14 settembre per la precisione, contro i portoghesi del Benfica.

Calendario Champions League Juventus

Questo il calendario completo del girone della Juve:

6 settembre: PSG-Juve

14 settembre: Juve-Benfica

5 ottobre: ​​Juve-Maccab iHaifa

11 ottobre: ​​Maccabi-Juve

25 ottobre: ​​Benfica-Juve

2 novembre: Juve-PSG