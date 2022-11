Caso Juve, si muove la Procura Figc: rischio penalità

La Procura di Torino indaga sui bilanci della Juventus. Secondo gli inquirenti gli ultimi bilanci della Juventus (2018-2021) sarebbero stati falsati attraverso plusvalenze artefatte e altre manovre irregolari. Il processo sportivo, dopo due gradi di giudizio, si conclude con l’assoluzione delle 11 società. Secondo il tribunale Figc «non si può fissare il valore di un giocatore».

Caso Juve, si muove la Procura Figc

La Procura Figc ha chiesto gli atti ai pm torinesi, che sono da poco stati trasmessi. Ora il procuratore Chiné valuterà se ci sono gli estremi per far revocare la sentenza sportiva sulle plusvalenze (per cui la Juve è stata assolta anche in appello) e per l’apertura di un nuovo fascicolo sulle scritture private. Il club rischierebbe dall’ammenda ai punti di penalizzazione (Art. 31).