Caso Nedved, Pavel si sente tradito dagli amici

Pavel Nedved, semplicemente una Leggenda. Il compleanno del numero due del club bianconero è stato celebrato con un lungo e sentito post pubblicato su Instagram. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caso video Nedved, la reazione del vice presidente Juve

Dopo l’attenzione mediatica per i video rubati e privati finiti in rete, Pavel ha provato a godersi un traguardo speciale, i suoi 50 anni. L’affetto della sua gente, ma anche la vicinanza della società, hanno lenito l’amarezza per essere stato tradito dagli amici e anche per le cattiverie che gli hanno riversato addosso in questi giorni.

In uno si vede Pavel (o uno che gli assomiglia molto) di spalle che barcolla, si può supporre che sia ubriaco ma niente di più. Nel secondo (risalente a due-tre anni fa) è ripreso mentre balla in maniera molto intima con la compagna e alcune amiche. Nulla di illecito, però è bastato per scatenare un polverone mediatico.