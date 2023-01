Caso Paredes-Di Maria, Allegri scioglie un dubbio

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Cremonese del rientro di Paredes e Di Maria. Di seguito il testo evidenziato da TuttoJuve.

Conferenza Allegri su Paredes e Di Maria

Non conveniva far tornare prima gli argentini?

“Assolutamente no. Non abbiamo mai avuto una situazione di emergenza, perchè i ragazzi che sono rimasti qui hanno lavorato molto bene.Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno e non possiamo guardare solo ad una partita. Far rientrare gli argentini un giorno prima non avrebbe cambiato nulla, laggiù hanno seguito un programma, era giusto che si godessero la vittoria del Mondiale che non capita tutti i giorni”