Caso Pogba, scoppia il putiferio! Choc dal fratello

È una storiaccia familiare con inevitabili ripercussioni nella famiglia del calcio. Quella dove Paul Pogba rappresenta una delle figure di riferimento. Molto più dei suoi fratelli maggiori, e gemelli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caso Pogba, dichiarazioni choc del fratello

Mathias che ha deciso di rendere pubblica la frattura del clan del campione del Mondo, con un video dai toni minatori dove si annunciano rivelazioni che metterebbero a repentaglio la reputazione del bianconero, come uomo, come giocatore. Dietro alla manovra ci sarebbe persino un tentativo di rapimento ai danni del centrocampista, con tanto di richiesta milionaria per il riscatto. Una presa di posizione diramata leggendo una sorta di comunicato via social, che ha provocato un’onda d’urto mediatica e la replica secca degli avvocati di Paul, di Yeo Moriba, mamma dei tre fratelli, e della Pimenta: «Propositi che fanno seguito a reiterate minacce estorsive, fatti già denunciati alla polizia francese e italiana».