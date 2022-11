Caso Vlahovic, fa preoccupare la Juventus

Un caso forse no, un problema di sicuro sì. Dusan Vlahovic fa preoccupare la Juventus e, di riflesso, anche la Serbia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caso Vlahovic

Perché quel fastidio chiamato pubalgia è tornato a tormentare ormai da due settimane il bomber di Belgrado. DV9 sperava di averlo messo nel dimenticatoio in estate. E invece a Lisbona contro il Benfica le prime avvisaglie che qualcosa non andava. Dal minuto 70 di quella brutta nottata in cui la Juve ha dato l’addio alla Champions, Vlahovic non si è più visto in campo. Assente a Lecce, poi con Psg e Inter. Inizialmente si parlava di un piccolo affaticamento, poi è venuta a galla la realtà.