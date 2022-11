Cassano attacca Allegri: “Uno che urla, sembra a Zelig”

L’ex attaccante Antonio Cassano, in diretta Twitch sulla Bobo TV, nel definire il fallimento della Juventus in Champions League attacca Max Allegri.

Cassano attacca Allegri

“La cosa che mi fa innervosire è stato sentire il giorno dopo i grandi giornali e le tv dire che la Juventus aveva giocato una gran partita e usciva a testa alta. E poi che l’Europa League avrebbe salvato la stagione… Queste sono soltanto bugie, non le devono dire agli 11 milioni di tifosi della Juventus. Hanno preso una rumba col Maccabi Haifa, là dove invece il Benfica è andato a vincere e segnare sei gol. E la Juventus come singoli è molto più forte di loro a nomi… Certo, il Benfica ha un allenatore, Schmidt, la Juve no. Ha uno che urla, sembra a Zelig, e nessuno lo ascolta. Sento anche gli alibi degli infortuni, ma è una roba vergognosa. Io dico: Allegri, se hai le capacità e sai essere umile, fai un passo indietro. Perché gestire i campioni è facile, ma devi fare l’allenatore…”