“Champions inaccettabile”, lo sfogo di Rabiot

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Rabiot

Per la prima volta in carriera lei non giocherà gli ottavi di Champions.

«Una grande delusione, ma anche per la Juventus. Cinque sconfitte a questi livelli non sono accettabili, ma è andata così. Ma mi sono subito detto che adesso voglio vincere l’Europa League, tra l’altro da giocare contro altre grandissime squadre. È una bella sfida, utile per darci li giusto slancio pure per lo scudetto».