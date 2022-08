Champions, Gazzetta: la Juve soffrirà!

Per l’Inter sarà un’impresa d’altri tempi in Champions League, Juve e Napoli soffriranno, anche il Milan non può illudersi che sia una gita. Ne parla così la Gazzetta dello Sport.

Champions League, la Juve può soffrire

Contraddittorio il capitolo Juve. Attesissima la sfida con il Psg: Neymar, Mbappé e Messi potrebbero essere Belfagor, Frankenstein e Dracula per bianconeri depressi o senza idee. Si qualificano in due, il Benfica è sulla carta inferiore: lo erano anche Ajax, Lione, Porto e Villarreal. Poi c’è il Maccabi Haifa. Allegri non può permettersi eliminazioni, non mentre il suo club propone una Superlega alla quale portoghesi e israeliani non sono invitati.