Che fine ha fatto Elia, flop assoluto ma campione con la Juve

Anche i bidoni possono vincere gli scudetti in bianconero. Chiedere a una delle più grandi delusioni dell’ultimo ventennio, meteora assoluta durata appena un anno sotto la mole: Eljero George Rinaldo Elia. Noto più comunemente come Elia, anche se molti tifosi potrebbero aver rimosso completamente la sua avventura gobba. Correva l’estate 2011 quando la Vecchia Signora fece un investimento corposo da 9 milioni di euro per assicurarsi all’ultimo giorno di mercato quello che, all’apparenza, era un potenziale interessante che aveva mostrato ottime cose in Germania all’Amburgo.

Ricordate Elia? Che fine ha fatto l’ex Juve

E le primissime apparizioni in bianconero avevano fatto ben sperare, considerando un goal in Catania-Juve alla 5a giornata. Il problema però è che da quel momento si è spenta completamente la luce. E si sa che con mister Antonio Conte non si può sgarrare. Il tecnico non lo ha infatti ritenuto idoneo sul piano tattico e probabilmente non solo, finendo completamente nel dimenticatoio. Finisce la stagione con appena quattro presenze all’attivo, per il resto tutte panchine e spesso anche tribune.

Ma è quanto basta per apparire comunque negli annali per aver conquistato uno storico scudetto juventino e aver contribuito, almeno in termini di presenza al centro sportivo, nella rinascita bianconera che ha portato poi a una delle più grandi epoche in assoluto con un dominio clamoroso in Italia.

In Bundesliga però conservano un buon ricordo e così Madame riesce a piazzarlo al Werder Brema per 7.5 milioni senza rimetterci troppo. Qualche squillo in più rispetto all’esperienza in Piemonte ma su lungo quella che sembrava un apparente astro nascente si spegnerà su se stesso finendo nel dimenticatoio e senza lasciare il segno tra i vari passaggi successivi tra Southampton in prestito, Feyenoord, Istanbul Basaksheir, Utrecht e infine ADO Den Haag, la squadra dove tutto ha avuto inizio. Nel 2023, quindi giusto un anno fa, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Ora dovrà trovare la sua nuova strada. Chissà se ancora calcistica oppure no.