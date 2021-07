Cherubini: “Voglio fare chiarezza su Ronaldo”

Federico Cherubini il direttore sportivo della Juventus, nella sua prima conferenza stampa ha voluto fare chiarezza sull’attuale situazione di Ronaldo in ottica futura.

“Ronaldo? Non abbiamo ricevuto nessun segnale riguardo un trasferimento di Ronaldo, né abbiamo lanciato alcun segnale noi. Parliamo di un giocatore che ha segnato 36 volte in 44 partite. Siamo contenti e convinti che dopo le vacanze possa aggregarsi alla squadra. I segnali attuali non vanno nella direzione di un trasferimento di Ronaldo, che per noi è centrale nel nostro progetto. Questo è quello che posso dire ad oggi, poi non ho la sfera di cristallo e non possa sapere cosa accadrà in futuro”