“Chi non salta è juventino”, la reazione di Conte al ritiro del Napoli

“Chi non salta juventino è, juventino è”; è stato pizzicato così Antonio Conte sul palco di Dimaro dove ieri sera si è tenuta una festa al ritiro del Napoli per la presentazione della squadra in vista della prossima stagione. I tifosi napoletani hanno subito provocato il loro nuovo beniamino considerando quanto rappresenta per la Vecchia Signora, un po’ come accaduto con Thiago Motta appena ha messo piede alla Continassa e circondato da cori anti-Inter.

“Chi non salta è juventino”, la reazione di Conte

Risate per l’ex bianconero che però non si è scomposto e ci ha poi tenuto a chiarire la questione: “Risolviamola una volta e per sempre – ha riferito il mister -. Sarà sempre una persona educata e rispettosa, quindi non mi chiedete cose che non farò. Non vale solo per una singola squadra ma per tutte. Noi allenatori dobbiamo dare l’esempio. Quel che vi garantisco però è che sono il primo tifoso del Napoli”.

Conte si è dunque rifiutato di saltare contro i colori che hanno rappresentato la sua vita e carriera. Ma ora è pronto a dare la vita per questa sua nuova avventura senza guardare in faccia nessuno. Tant’è che ha già fatto saltare l’approdo di Giovanni Di Lorenzo alla Continassa e ora si sta clamorosamente inserendo in una trattativa Juve.