“Chi non salta interista è”, la reazione di Thiago Motta al J Medical

Grande bagno di folla stamattina allo J Medical per Thiago Motta, neo allenatore bianconero sbarcato ieri in città e presenta stamattina alla clinica per le visite mediche di rito insieme a tutto il suo staff in vista del raduno bianconero. E’ alla Continassa che si getteranno le basi per la Juve che verrà e chiamata ad alzare l’asticella per la prossima stagione, per poi volare in Germania e senza tournée americana quest’anno.

Thiago Motta al J Medical, la reazione al ‘chi non salta è interista’

Tanti i sostenitori juventini che hanno accolto il 41enne italo-brasiliano con quest’ultimo che si è reso subito disponibile per selfie e autografi. L’ex Bologna è stato però messo presto a dura prova quando all’improvviso si è alzato il coro ‘chi non salta interista è’, proprio mentre si concedeva ai sostenitori.

L’allenatore però è rimasto fermo e ha mantenuto il suo aplomb senza saltare e ignorando il contesto di contorno. Di certo sarà solo la prima di tante punzecchiature che vi saranno da qui in avanti, col tentativo di farlo cedere alla lunga. Juventino sì, ma non rinnegando comunque la sua storia interista: per il momento sembra questa la posizione del mister per questo nuovo corso.