Chiesa e Di Maria possono giocare insieme? Parla Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Chiesa e Di Maria in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Allegri su Chiesa e Di Maria

Chiesa e Di Maria possono giocare insieme?

“Quando i giocatori stanno bene e si mettono in campo al servizio l’uno dell’altro non possiamo perdere giocatori per il campo. Se stanno tutti bene, ci sarà possibilità di giocare con gli attaccanti, però dovranno correre. Ma dovranno correre tutti, non si può difendere in 6 e attaccare in 4”