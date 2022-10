Grande notizia per la Juve: Chiesa si allena con i compagni!

Il sorriso di Federico Chiesa dice tutto. I tifosi della Juventus se lo sono trovato tra i primi scatti della fotogallery dedicata all’allenamento di ieri mattina alla Continassa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chiesa torna a lavorare con i compagni

Finalmente è tornato a lavorare, almeno parzialmente, in gruppo con il resto dei compagni. “Che bella sensazione”, ha scritto poi su Instagram. Quando lo vedremo in campo? La parola d’ordine in casa Juve è pazienza. Non a caso, nel report sull’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero si legge «graduale rientro in gruppo». Nessuna fretta.