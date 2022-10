Chiesa torna in campo? Sentite cosa dice Allegri

Siamo sempre più vicini al ritorno di Federico Chiesa dopo l’operazione al crociato di gennaio e relativo rallentamento del recupero per via di un gonfiore al ginocchio che può accadere dopo questo tipo di intervento. Ne parla Tuttosport.

Chiesa torna in campo?

Ieri mattina si è allenato insieme ai compagni, oggi sarà a Vinovo per allenarsi con la Juve Next Gen che domani sarà a Vicenza per la partita di recupero di Serie C contro i biancorossi. A vederlo scattare durante il torello, nel quarto d’ora di seduta aperta ai media per regolamento Uefa, regala la sensazione di essere un calciatore completamente recuperato dal punto di vista e clinico e anche mentale. Allegri cosa ne dice? «Ha fatto due allenamenti con noi e va ad allenarsi con i ragazzi per non tenerlo fermo. Deve ritrovare fiducia nei movimenti in campo. Ma sta bene!»