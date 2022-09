Clamoroso, Pogba sta vivendo sotto scorta a Torino!

Paul Pogba sta vivendo sotto scorta a Torino, e come lui anche la madre Yeo, per via delle minacce e dei tentativi di estorsione da parte di ex amici d’infanzia che hanno portato in carcere il fratello Mathias.

Pogba sotto scorta

A dare conto della scorta è il quotidiano francese “Le Parisien”. Secondo le indiscrezioni di stampa, è sotto scorta anche quando si sposta in territorio francese. L’accusa per il fratello dello juventino e per gli altri è di estorsione in banda organizzata e associazione per delinquere, reati su cui gli inquirenti stanno ancora indagando.