Da Torino attaccano: “Classifica Serie A stravolta!”

Signore e signori, tifose e tifosi, il caos è servito. Il caos della Serie A, con annessi e connessi derivanti dalla clamorosa e pesantissima sentenza di venerdì della Corte federale d’Appello che ha stravolto la classifica. Ne parla Tuttosport.

Attacco alla Serie A

“La credibilità di questo campionato è di fatto evaporata il 20 gennaio quando la terza in classifica è precipitata a metà graduatoria. La Juventus ha perso di colpo 15 punti! Non è vero! O meglio, potrebbe anche non essere così. Il Collegio di garanzia dello sport verso fine marzo imboccherà una di queste tre strade: confermare il tutto, annullare il tutto o rimandare il verdetto alla Corte federale d’appello per un ricalcolo della pena in base a eventuali contestazioni di illegittimità. Ergo la Juventus giocherà i prossimi due mesi senza sapere dove si trova realmente in classifica”