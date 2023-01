“Clima surreale? Allegri ha ragione”, sentite Rugani

Il difensore bianconero Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con l’Udinese. Queste le parole sintetizzate da TuttoJuve.

Intervista Rugani

Allegri ha detto che il primo tempo si è giocato in un clima surreale. Come l’avete vissuto?

“In parte è vero, è stato toccante all’inizio, un momento di adrenalina così, sentire quelle parole, vedere quelle immagini, … è stato toccante, è stato particolare. Poi al di là di quello, sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, l’Udinese è una squadra fisica, compatta, quindi all’inizio del primo tempo soprattutto ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere in partita senza concedere troppo. Finito il momento siamo usciti un po’ noi e nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata. Era una partita importantissima, da vincere, quindi, siamo contenti”.