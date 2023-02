Come sta Pogba? Risposta clamorosa di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Nantes. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Pogba

Come procede il recupero di Pogba?

“Questo non lo so. Andiamo tutti un passettino alla volta, la squadra, Paul, anche Milik che non è ancora recuperato. Speriamo di averlo il prima possibile, questa mattina si è allenato con la squadra, ma è ancora indietro. Paul va valutato un giorno alla volta”