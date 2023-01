Conferenza Allegri: “Una cosa non m’è piaciuta”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Cremonese. Ecco le parole raccolte dall’inviato di TMW.

Conferenza Allegri

Cosa le è piaciuto e cosa no?

“Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, nelle ultime due la Cremonese non aveva concesso gol e col Napoli ha perso dopo essere stata sull’1-1. Sono ben organizzati, nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, ma questa partita dev’essere un punto di partenza. I ragazzi si sono calati bene nella gara e bisogna cercare di consolidare la posizione in classifica e questo è un buon risultato, vincere alla ripresa non è mai semplice”