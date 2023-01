Conferenza Allegri, frase choc sul Napoli

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni citate da TuttoJuve.

Conferenza stampa Allegri

Quanto sarà importante la sfida contro il Napoli?

“È una partita bella ed importante in uno stadio esaurito. È sempre Napoli-Juventus. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, oggi abbiamo ottenuto un risultato importante e non era facile. Era importante vincere la seconda partita dopo la sosta. Per giocare la Champions bisogna arrivare lì. Risultato sportivo ed economico per la società. Oggi abbiamo consolidato il quarto posto che è importante”.

Quanto crede nella rimonta?

“Io credo che sia una questione di convinzione e fare il massimo. Il Napoli sta tenendo un ritmo infernale. Possiamo solo vedere, senza fare esternazioni, trionfalismi. Noi dobbiamo tenere un profilo basso perchè non abbiamo vinto niente e si decide tutto negli ultimi mesi”.