Conferenza Allegri: “I fischi dei tifosi Juve? Dico…”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Bologna. Tutto Juve.com ha seguito l’evento in diretta, di seguito la risposta sui fischi dei tifosi.

Conferenza Allegri

Si aspettava i fischi?

“Io credo che in questo momento bisogna superare anche questo e riportare l’entusiasmo che serve. Dopo nove anni di vittorie quando torni a non vincere tutti devono fare qualcosa in più. È numericamente impossibile vincere tutti gli anni, ma non vuol dire che non si debba lavorare con passione e metterci grande impegno per far sì che la Juve torni a vincere il prima possibile. Per noi è una grande sfida, ma non è facile perchè c’è una grande concorrenza. Fa parte della vita è una cosa ciclica. I ragazzi sono stati bravi e i tifosi hanno apprezzato la vittoria e la prestazione della squadra. Per noi questo deve essere la normalità”