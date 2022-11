L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri su Pogba

Ha parlato con Pogba?

“Con Paul non ho parlato, ma avevo parlato con lui prima. Una volta presa la decisioni di non operarsi subito le speranze per la Juventus ed i Mondiali erano ridotte al lumicino. Paul era dispiaciuto. Noi siamo stati penalizzati a non avere un giocatore come lui”