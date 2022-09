Conferenza Palladino: “Ecco come ho battuto la Juve”

Il Monza grazie al gol di Gytkjaer nella ripresa batte 1-0 la Juventus, ne parla in conferenza stampa l’allenatore Raffaele Palladino.

Conferenza stampa Palladino

E’ uno sogno questa giornata per Palladino?

“E’ stata una giornata incredibile, un sogno realizzato. Non mi aspettavo la vittoria ma sicuramente l’impegno ed il cuore da parte dei miei ragazzi. Sono stati bravissimi, hanno messo tutto ciò che avevano in campo. Personalmente non ho fatto nulla, in 5 giorni ho fatto poco. Il merito è solo della squadra e non è la solita frase fatta”

Dove ha vinto il Monza la partita?

“L’abbiamo vinta in settimana. Al di là dei numeri e del modulo il gruppo ha lavorato davvero bene nel corso dei questi giorni. Personalmente, cercando di capire il momento, ho cercato di trovare la chiave giusta trasmettendo entusiasmo. Sono felice per il presidente Berlusconi e il dottor Galliani, perchè hanno avuto tanto coraggio nel credere in me”.