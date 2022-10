Conferenza Rabiot: “Rinnovo contratto Juve? Non so”

Il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot ha parlato alla vigilia della gara contro il Maccabi Haifa.

Conferenza Rabiot

Quanta voglia c’è di riscattare la partita di sabato?

“C’è grande voglia da parte di tutta la squadra e di fare bene”.

Ti senti fondamentale per la Juve? Pensi di essere qua anche in futuro?

“Io mi sento importante per la squadra, ma siamo tutti importanti. In questo momento sto bene in campo e mi sento bene. Sto cercando di trascinare la squadra e fare tutto al 100% per aiutare i miei compagni”.

Pensi di poter rinnovare il contratto?

“Veramente non lo so. In questo momento ci sono altre cose da pensare. Io sono concentrato sul campo e ad uscire da questo momento di difficoltà e vedere poi cosa succede”.

Cosa vi ha detto il mister questa mattina?

“Abbiamo parlato del programma dell’allenamento di oggi come fa sempre. Poi l’altra cosa è una cosa tra me e lui e non posso parlare di questo”