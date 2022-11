“È la rinascita della Juve?”, sentite la risposta di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Inter.

Conferenza stampa Allegri

Sembra sia la rinascita della Juve…

“Tutto è positivo e vincere aiuta a vincere. Si crea una squadra dove ci sono dei valori. Bisogna avere valori importanti per raggiungere gli obiettivi. È stato bello vedere tutti partecipare alla vittoria. Detto questo oggi godiamo della vittoria, chi ha giocato e chi no con grande entusiasmo. Detto questo domani dobbiamo pensare subito alla vittoria perchè mancano due partite e non dobbiamo buttare a mare tutto. Siamo a due punti dal quarto posto, vediamo a Verona”