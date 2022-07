Conferenza Allegri: “Questi tre giocatori non verranno in America”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. TuttoJuve.com cita le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Allegri

È una Juventus più forte?

“Lo scorso anno non abbiamo vinto nemmeno un trofeo. Partiamo per vincere e con gli innesti, per adesso, di Di Maria, Pogba, Gatti e il rientro di Chiesa e McKennie rendono la squadra più forti. I primi tre mesi saranno importanti”.

Cosa pensa del calcio americano? McKennie resta?

“Il calcio americano si sta evolvendo. Gli stadi sono sempre pieni e c’è un buon ritmo. McKennie è un giocatore della Juventus e resterà alla Juve”.

Come sta Chiesa?

“Chiesa dovrebbe tornare a metà settembre. Poi io con questi infortuni vado molto cauto. Tornerà al 100% da gennaio in poi”.