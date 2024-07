Confronto T.Motta-Chiesa

Giornata importante quella di oggi in casa Juventus. Non solo perché la formazione bianconera torna ad allenarsi dopo il weekend di riposo seguito al mini ritiro in Germania, ma anche perché andrà in scena il primo incontro tra Thiago Motta e Federico Chiesa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico si è già espresso sull’ex calciatore della Fiorentina, non ritenendolo centrale nel suo progetto e non opponendosi ad una sua eventuale cessione.

Qualcosa potrà cambiare dopo questo incontro? Al momento è molto difficile. Chiesa ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2025, non ha rinnovato e c’è un’evidente distanza con la Vecchia Signora. In più, sono parse lapidarie le dichiarazioni di Thiago Motta quando nei giorno scorsi gli è stato chiesto di questa situazione piuttosto spinosa: “In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo…”

FONTE: TMW