Un ex Juve a Vlahovic: “Ecco cosa devi fare per migliorare”

Così ha parlato del rendimento diverso tra Nazionale e Juventus di Dusan Vlahovic un ex come Domenico Marocchino, intervenuto a TMW Radio.

Intervista Marocchino

“La maglia della Juventus pesa un po’ in questo momento. Il calcio però non è un gioco esatto puoi fare bene in Nazionale e male nel club. In una squadra più forte dovresti rendere di più, ma la Juventus non è così forte come in molti dicono. È una squadra prevedibile e un attaccante che deve aspettare le giocate degli altri può andare in sofferenza. Deve ragionare di più, mettere meno foga e trovare di più la profondità. La Juve secondo me dovrebbe palleggiare meno e cercare di più la prima punta. È un discorso collettivo e non singolo”