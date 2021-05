Conte: “Abbiamo buttato giù il regno della Juve

Antonio Conte, tecnico dell’Inter dopo la conquista dello Scudetto, ha rilasciato una lunga intervista al TG5:



Conte sulla Juve

“Bisogna fare gli onori ad un dominio che cade dopo nove anni, la Juve ha fatto qualcosa di eccezionale vincendo lo Scudetto per nove anni di seguito. Al tempo stesso vanno fatti gli onori anche a chi ha buttato giù questo regno. Siamo contenti, non c’era nulla di scontento anzi sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Ma in due anni ci siamo avvicinati alla Juve superandola quest’anno”.