“Conte alla Juve?”, Nedved non smentisce!

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved risponde alle domande dei colleghi di Dazn. Si parla di Allegri e della suggestione legata a Antonio Conte.

Intervista Nedved su conte

Come vanno letti questi rumors su Conte alla Juve?

“La posizione è sempre la stessa, quello che abbiamo sempre detto, mister Allegri ha la piena fiducia della società, dei giocatori, di tutti quanti, normale quando magari non stai raggiungendo risultati, non stai vendo come alla Juve si deve, è normale che escano nomi. Ne usciranno ancora tanti, ma noi restiamo sulla nostra posizione, vogliamo dare a tutti l’opportunità di fare il lavoro e farlo bene”