“Cosa volete che vi dica?” Morata sbotta!

La Juventus è pronta ad abbracciare il nuovo bomber Dusan Vlahovic. Ma è pronta a salutare Alvaro Morata? Il pressing di Xavi per il numero 9 bianconero e la totale apertura di questo ad un trasferimento al Barcellona. D’altronde, il futuro di Morata a Torino sarebbe appeso ad un filo, che prende il nome di riscatto e la cifra di 35 milioni di euro da versare nelle casse dell’Atletico Madrid.

Morata-Barcellona





La strada che porta Morata al Barcellona però non sarebbe esattamente in discesa. La Juventus, infatti, non sarebbe così convinta di lasciar partire Morata e, allo stesso tempo, l’Atletico Madrid porrebbe condizioni complicate da esaudire per il Barcellona.

È un Alvaro Morata contrito, quello intercettato dalle telecamere e dai microfoni dei media spagnoli. Non si sbilancia e alle domande su Barcellona e Atletico Madrid risponde: “Non so davvero cosa volete che vi dica”.