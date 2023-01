“Credete allo scudetto?” Sentite la risposta di Danilo

Il difensore della Juventus Danilo è intervenuto ai microfoni di dazn per commentare il ko con il Napoli.

Intervista Danilo

Ci credete ancora nello Scudetto?

“Come ho sempre detto, e non cambio il mio discorso, io credo nell’avere quell’atteggiamento giusto un ogni partita, non possiamo permetterci di pensare allo Scudetto che si deciderà a giugno con l’ultima partita, solo così possiamo arrivare più in alto nella classifica, poi vediamo cosa succederà. Chiaro che la Juve è una società, una squadra che deve sempre puntare sullo Scudetto, dobbiamo capire il momento e da domani in poi cambiare il pensiero, perchè questa società merita che noi calciatori lasciamo tutto in campo in ogni gara e questo dovrà ripartire già da giovedì”