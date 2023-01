Cremonese-Juventus, in cinque out per Allegri: i nomi

Massimiliano Allegri per natura vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ma nelle prossime ore sarà costretto a fare la conta in vista della ripartenza di mercoledì in casa della Cremonese, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Cremonese-Juventus, cinque indisponibili

Gli indisponibili certi sono almeno cinque. E sono tutti titolari o semi-titolari. Da Paul Pogba (zero minuti stagionali) a Dusan Vlahovic, da capitan Leonardo Bonucci a Juan Cuadrado fino a Mattia De Sciglio. Cinque carte in meno probabilmente anche per le prime partite del mese: il 7 all’Allianz Stadium arriva l’Udinese, mentre il 13 i bianconeri saranno protagonisti a Napoli.