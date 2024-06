Criscitiello: “Rabiot vale mezzo centrocampo, se lo perdi ti indebolisci”

Calciomercato Juve, Adrien Rabiot si allontana ogni giorno sempre di più e ne restano appena sei per considerarlo ancora a tutti gli effetti un giocatore bianconero: dopo non solo non lo sarà più ma l’operazione rinnovo diventerà anche estremamente complicata, non potendo più beneficiare del Decreto Crescita. Cristiano Giuntoli, preso atto della situazione, non ha potuto fare altro che muoversi per il piano B così da cautelarsi.

A questo punto difficilmente sarà recuperabile la situazione. Appunto pochissime ore ancora a disposizione per rimediare e soprattutto l’ombra di diverse big europee dietro il tentennamento del centrocampista francese, realtà che potrebbero garantirgli non solo un ingaggio simile o addirittura superiore ma pure un ricchissimo bonus alla firma. Secondo Michele Criscitiello, tale perdita rappresenterebbe un problema enorme per la Vecchia Signora.

Caso Rabiot, il commento di Criscitiello

Ecco quanto scrive infatti nel suo editoriale per il portale di Sportitalia: “Grandi operazioni per Giuntoli, consapevole che non sarà facile ricostruire la nuova Juventus. Rabiot, però, rischia di rappresentare un problema. La sua permanenza non è scontata ma perdere il francese significherebbe perdere mezzo centrocampo. Negli anni è cresciuto tantissimo ed era una delle poche certezze di Allegri”.

Secondo il giornalista: “Una soluzione va trovata, altrimenti la Juventus rischia di indebolirsi in una zona delicatissima del campo. Gli acquisti fatti o quasi fatti lasciano ben sperare e anche le notizie che arrivano sulle uscite confermano che Giuntoli ha capito bene quale fosse il male della Juve ed è pronto ad intervenire per migliorare la squadra”.