È crisi nera in casa Juventus: come racconta TMW, a rappresentarla a Monza non c’era il presidente Agnelli, ma l’ad Arrivabene, il ds Cherubini ed il vice presidente Nedved.

Crisi Juve, giocatori insultati

A fine partita umore ovviamente nero per tutto lo stato maggiore bianconero: Allegri è andato via dal suo box anche prima del fischio finale. La squadra a fine gara si è presa gli insulti dei tifosi andando sotto la curva.