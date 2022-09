Cuadrado suona la carica: “Ne usciamo forti”

Una delle tante ragioni della crisi della Juve di questo inizio di stagione disastroso è legata anche al rendimento sotto le attese del colombiano Juan Cuadrado. Ne parla il Corriere dello Sport.

Cuadrado suona la carica

Non si è visto il Cuadrado di sempre finora e la Juve ne ha risentito eccome. Anche Allegri non lo ha nascosto, come hanno testimoniato le sue recenti confidenze sullo stato di salute della squadra che sono diventate di pubblico dominio. Alla Juve serve ancora, Juan è pronto a riprendersi il posto dopo aver saltato Monza per squalifica e vuole tornare a fare la differenza. «Siamo stati in momenti più difficili e ne siamo usciti da squadra forte», il suo pensiero sulla crisi affidato ai social prima di raggiungere la Nazionale. Da come andrà questa stagione dipende anche il futuro.