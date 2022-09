C’è uno juventino che non ha mai saltato un minuto!

Lo stakanovista di Allegri può giocare in tutti i ruoli della difesa e all’occorrenza anche a centrocampo. Danilo è l’unico della rosa della Juventus ad aver giocato 450 minuti, ovvero 5 partite per intero senza essere mai sostituito. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Danilo non esce mai

Anche sabato è rimasto in campo fino all’ultimo, nonostante si sia fatto medicare a lungo dopo un intervento davanti alla sua porta, e anche se è un po’ acciaccato domani vuole esserci a Parigi, per il debutto stagionale in Champions League. Difficile che il tecnico rinunci a uno dei suoi leader, uno degli uomini più amati dai tifosi per l’attaccamento alla maglia che dimostra a ogni partita.