“Non voglio sentire più queste cose”, Danilo si sfoga

Il difensore della Juventus Danilo è intervenuto ai microfoni di dazn per commentare il ko per 5-1 con il Napoli.

Intervista Danilo

E’ stato più un problema mentale stasera o di campo?

“Mentale no, non voglio più sentire queste cose, abbiamo già detto troppe volte questa cosa mentale, abbiamo dimostrato che quello non c’entra, perchè siamo stati in situazioni difficili quest’anno e siamo riusciti a svoltare, quindi non penso sia una situazione mentale. Io parlo di calcio, abbiamo commesso tanti errori, lo sappiamo e da domani dobbiamo analizzare calcisticamente, non parlare di una situazione mentale. Abbiamo parlato molto di quello e abbiamo dimostrato che quello non è”