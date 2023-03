Matteo Darmian, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 0-1 contro la Juve. Le sue considerazioni.

Darmian contesta: “Gol Juve? Episodio pesante, è evidente”

“E’ una sconfitta che fa male, ci tenevamo a fare molto questa sera. La Juventus ha fatto bene, noi potevamo fare meglio e ci prendiamo la responsabilità di questa sconfitta. Dobbiamo migliorare, nove sconfitte sono tante per una squadra come la nostra. Ci sarà la sosta che servirà per lavorare e riprendere nel migliore dei modi il campionato. Il gol della Juventus? E’ un episodio che pesa, da quell’episodio è nato il gol. E’ abbastanza evidente, non devo dire nient’altro. Dobbiamo solo leccarci le ferite ma le immagini sono abbastanza chiare”