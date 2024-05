DAZN, offerta esclusiva per i tifosi Juve: pacchetto a prezzo speciale

Promozione speciale DAZN per i tifosi della Juventus: l’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del club bianconero. E non si tratta ovviamente di un’offerta riferita ad adesso che manca appena una giornata di campionato, con Juventus-Monza nella fattispecie per quanto riguarda la Vecchia Signora, piuttosto alla prossima stagione dove – in attesa del comunicato ufficiale – la squadra sarà guidata da Thiago Motta chiamato creare una Juventus competitiva nei risultati e sul piano del gioco valorizzando giovani e non solo.

Tuttavia l’opportunità è a tempo, ovvero fino al prossimo 30 maggio, e riguarda nello specifico i tifosi che hanno già sottoscritto un abbonamento presso lo Stadium per il prossimo campionato 2024/25. Un’opportunità preziosa considerando che, anche il prossimo anno e in realtà fino al 2029, l’emittente streaming avrà i diritti per tutte e 10 le partite di Serie A di ogni weekend.

DAZN e l’offerta ai tifosi Juve: prezzi e scadenze

Detto questo, chi ha i suddetti requisiti, potrà attivare un abbonamento al piano annuale di DAZN versione standard con un pagamento unico di 299€ che corrisponde a 25 euro al mese piuttosto che gli attuali 359€ per il pacchetto completo che tradotto significa 60€ ogni 30 giorni. C’è una situazione che offre un vantaggio anche per gli abbonati che godono però già di un abbonamento DAZN. Questi: “potranno contattare il servizio clienti DAZN per scoprire le promozioni attivabili sul loro account”, si legge sul portale juventino.

Si tratta di una spesa non banale considerando i 300€ in un’unica versione ma come detto il vantaggio è oggettivo e alla lunga determinate per un ottimo risparmio e anticiparsi per la prossima stagione. Per quanto riguarda DAZN, ora appuntamento sabato 25 maggio alle 18.00 per l’ultima gara bianconera in diretta di questo campionato: Juventus-Monza. Sarà l’occasione per provare a prendersi il 3° posto che vale un tesoretto ma anche per provare a sbloccare una trattativa di calciomercato coi brianzoli.