De Paola attacca: “Bonucci condiziona la Juve in peggio!”

Intervenuto a “TMW Radio”, il giornalista Paolo De Paola commenta così il momento della Juventus, vittoriosa nel derby contro il Torino nell’ultima giornata di campionato.

Intervista De Paola

“La Juventus è sempre la stessa Juventus, ha preso questo brodino che è il successo nel derby e ditemi come sia normale oggi parlare di una Juve che ha fatto meglio di Inter e Napoli contro il Torino. Bonucci? Adesso ci si rende conto che condiziona in negativo il gioco, io lo sto dicendo da tempo. L’inizio della crisi della Juventus non va individuata per l’arrivo di Ronaldo. La sua personalità però era troppo forte, e questo problema lo crea ovunque e condiziona la squadra. In piccolo, ma molto in piccolo, questo problema lo crea anche Bonucci a livello difensivo. Lui ha bisogno di una difesa che arretri, che non giochi in avanti”