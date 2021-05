Del Piero: “Avete visto cosa è successo sul gol di Cuadrado?”

Nel post-partita di Sky Sport, l’ex capitano juventino Alex Del Piero ha commentato gli episodi arbitrali:

“Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci. Perisic non fa niente,

è la gamba di Cuadrado che entra tra le sue. Non è rigore, ma noi forse siamo di un altro calcio, non è rigore nessuno dei tre. questi sono rigori che nel nostro calcio non sarebbero mai stati dati”.

Del Piero sul gol di Cuadrado

Poi Del Piero passa a commentare l’andamento del match dove la Juve non ha entusiasmato:

“Cosa manca in questa Juve? C’è una immagine che dice tanto. Sul gol di Cuadrado metà esultano, l’altra metà della squadra resta ferma. Anche questo lascia capire tanto, esultano in pochi. Sembrano calciatori che sono un po persi, in pochi fanno festa per il gol. Questo è anche il risultato delle pressioni per carità, ci sono delle necessità”.